Житель Кировграда сядет на 12 лет в тюрьму за избиение и причинение смерти местной жительнице
21 апреля 2017, 08:30Происшествия
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В Кировграде закончился судебный процесс над 45-летним местным жителем за то, что он избил женщину, которая от полученных травм скончалась через несколько месяцев.
Еще в декабре 2015 года между мужчиной и его жертвой произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемый нанес женщине несколько ударов по голове. Пострадавшая упала в снег, а мужчина скрылся с места происшествия. Позже женщину обнаружили и доставили в реанимацию, где она до марта 2016 года провела без сознания и скончалась от последствий внутричерепной травмы.
Мужчину приговорили к 12 годам и 6 месяцам тюрьмы колонии строгого режима, передают в СК РФ.
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