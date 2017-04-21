Житель Кировграда сядет на 12 лет в тюрьму за избиение и причинение смерти местной жительнице

Еще в декабре 2015 года между мужчиной и его жертвой произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемый нанес женщине несколько ударов по голове. Пострадавшая упала в снег, а мужчина скрылся с места происшествия. Позже женщину обнаружили и доставили в реанимацию, где она до марта 2016 года провела без сознания и скончалась от последствий внутричерепной травмы.