Житель поселка Старатель задержан по горячим следам: он подозревается в грабеже пенсионеров и мошенничестве (ФОТО)

20 апреля недалеко от остановки маршрутного такси возле детского дома была ограблена пенсионерка. Женщина вышла из маршрутки и направилась по дороге. Рядом с ней шел странный мужчина и что-то быстро бормотал. Потом он вдруг схватил сумку, которая была в руках у пожилой женщины, достал из нее кошелек с 900 рублями и убежал.

Пенсионерка не сразу успокоилась и сообщила в полицию только через два часа. Сотрудники полиции просмотрели камеры видеонаблюдения, которые были установлены недалеко от места ЧП – у торгового центра – и узнали в злоумышленнике ранее судимого жителя поселка Старатель. Два года назад он освободился из колонии. Мужчина отбывал там срок за нанесение тяжких телесных повреждений.

Когда полицейские прибыли к нему домой, оказалось, что подозреваемый успел совершить еще одно преступление и был задержан участковым. Злоумышленник похитил телефон у 70-летнего пенсионера на костылях, когда попросил у него мобильный, чтобы позвонить. С места преступления он также сбежал.

Во время совершения преступлений мужчина был пьян, поэтому его речь потерпевшим казалась странной и неразборчивой. В отношении местного жителя были возбуждены уголовные дела по статьям «мошенничество» и «грабеж».

Полицейская проверка установила, что злоумышленник и ранее совершал подобные преступления. В частности, было установлено: 14 апреля 2017 года мужчина подобным способом ограбил 84-летнюю старушку, у которой в сумке было около полутора тысяч рублей. Также в декабре 2016 года на улице Газетной была ограблена 72-летняя пенсионерка.

Фото: МУ МВД Нижнего Тагила

Полиция обращается к жителям Нижнего Тагила: если кто-то узнает в этом человеке своего обидчика, просьба сообщить об этом по телефонам «02» и 97 64 02 или в местное отделение полиции.