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25 человек погибли и 300 пострадали при взрывах на Шри-Ланке в Пасху
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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25 человек погибли и 300 пострадали при взрывах на Шри-Ланке в Пасху

Сегодня, 11:19ПроисшествияФото: Gemunu Amarasinghe
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