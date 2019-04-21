25 человек погибли и 300 пострадали при взрывах на Шри-Ланке в Пасху

Во время празднования католической Пасхи прогремели шесть взрывов: одновременно в трех отелях и одной церкви в Коломбо, а также в двух церквях и пригороде Негомбо. Пострадали церковь святого Антонио в Коломбо и святого Себастиана в Негомбо.