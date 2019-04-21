25 человек погибли и 300 пострадали при взрывах на Шри-Ланке в Пасху
Сегодня, 11:19ПроисшествияФото: Gemunu Amarasinghe
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На Шри-Ланке в католическую Пасху во время взрывов погибли по меньшей мере 25 человек и пострадали более 300, сообщает ИА ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
Во время празднования католической Пасхи прогремели шесть взрывов: одновременно в трех отелях и одной церкви в Коломбо, а также в двух церквях и пригороде Негомбо. Пострадали церковь святого Антонио в Коломбо и святого Себастиана в Негомбо.
Ответственность за взрывы на себя пока не взяла ни одна экстремистская группировка.
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