Число жертв на Шри-Ланке выросло до 200 человек

Седьмой взрыв произошел в пригороде столицы Шри-Ланки, неподалеку от столичного зоопарка в районе Дехивала. В районе Дематагода прогремел восьмой взрыв.

По словам министра обороны Шри-Ланки Рувана Вийевардена, организаторы терактов установлены, сообщает Straits Times.

В полиции сообщили, что восьмой взрыв был совершен смертником.

Представители Минобороны ввели комендантский час, который будет действовать с 18:00 до 06:00 по местному времени. Также власти блокируют доступ к мессенджерам и социальным сетям.

Кроме того, в связи с усилением мер безопасности сотрудники Международного аэропорта в Бандараике рекомендуют всем, кто планирует покинуть Коломбо, прибывать за четыре часа до вылета.