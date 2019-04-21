Число жертв на Шри-Ланке выросло до 200 человек
На Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, в которых погибли около 200 человек, около 400 – пострадали, сообщает РБК.
Седьмой взрыв произошел в пригороде столицы Шри-Ланки, неподалеку от столичного зоопарка в районе Дехивала. В районе Дематагода прогремел восьмой взрыв.
По словам министра обороны Шри-Ланки Рувана Вийевардена, организаторы терактов установлены, сообщает Straits Times.
В полиции сообщили, что восьмой взрыв был совершен смертником.
Представители Минобороны ввели комендантский час, который будет действовать с 18:00 до 06:00 по местному времени. Также власти блокируют доступ к мессенджерам и социальным сетям.
Кроме того, в связи с усилением мер безопасности сотрудники Международного аэропорта в Бандараике рекомендуют всем, кто планирует покинуть Коломбо, прибывать за четыре часа до вылета.
Напомним, ранее на Шри-Ланке прогремели шесть взрывов в отелях и церквях Коломбо и других частях страны.