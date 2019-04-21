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Число жертв на Шри-Ланке выросло до 200 человек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Число жертв на Шри-Ланке выросло до 200 человек

Сегодня, 18:09ПроисшествияФото: Dinuka Liyanawatte / Reuters
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