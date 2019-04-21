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В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии без воды остались три района
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии без воды остались три района

Сегодня, 10:04ПроисшествияФото: Е1
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