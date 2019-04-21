В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии без воды остались три района

По информации УК «Ардо», авария произошла на улице Мира, 7. По словам местных жителей, вода льется рекой по улицам Мира, Гагарина, Академической, Первомайской, Советской, Раевского, Лодыгина и Комитерна.

Из-за аварии без воды остались также жители Малышева, Ученического и Паркового переулков.

Местные жители раскупают питьевую воду в круглосуточных магазинах. Под угрозой деятельность завода «Калина». Рабочие рассказали, что низкое давление воды может стать причиной остановки производства.

МУП «Водолканал» сообщили порталу Е1, что рабочие отключили поврежденный участок водопровода на улице Мира.

Видео Видео: Е1