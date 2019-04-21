В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии без воды остались три района
Сегодня, 10:04ПроисшествияФото: Е1
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В Екатеринбурге в ночь на 21 апреля из-за прорыва водовода без воды остались жители ЖБИ, Втузгородка и Пионерского, сообщает портал Е1.
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По информации УК «Ардо», авария произошла на улице Мира, 7. По словам местных жителей, вода льется рекой по улицам Мира, Гагарина, Академической, Первомайской, Советской, Раевского, Лодыгина и Комитерна.
Из-за аварии без воды остались также жители Малышева, Ученического и Паркового переулков.
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Местные жители раскупают питьевую воду в круглосуточных магазинах. Под угрозой деятельность завода «Калина». Рабочие рассказали, что низкое давление воды может стать причиной остановки производства.
МУП «Водолканал» сообщили порталу Е1, что рабочие отключили поврежденный участок водопровода на улице Мира.
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Видео: Е1
Они переключение сделали и копят воду в аккумуляторные баки, чтобы дать ее в дома, рассказали в диспетчерской службе.
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