В Екатеринбурге в школе № 181 обнаружен труп мужчины
Сегодня, 12:09ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Вечером 20 апреля из школы № 181 в Краснолесье вынесли труп 45-летнего мужчины, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Источник Е1 в правоохранительных органах подтвердил информацию об обнаружении трупа.
Очевидцы видели, как из здания школы на носилках выносили тело. К месту происшествия прибыли машина похоронного бюро и еще два легковых автомобиля.
По информации из Следственного комитета России по Свердловской области, после случившегося организована проверка. Предварительно в комитете заявили, что признаков криминальной смерти нет.
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