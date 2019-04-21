В Петербурге после 10 часов работы умер молодой курьер «Яндекс. Еды»

По словам коллег, 21-летний Артык Орозалиев упал с велосипеда во время выполнения очередного заказа, незадолго до этого работник говорил о плохом самочувствии. По предварительным данным, причиной смерти молодого человека стал сердечный приступ. Точный диагноз установит судебно-медицинская экспертиза.

Агрегатор даже оштрафовал погибшего за невыполненный заказ. Однако после выяснения обстоятельств штраф был отменен.

В социальной сети появилась информация о том, что представитель сервиса Ася Шестакова вышла на связь с родными погибшего, чтобы оказать им помощь.

Менеджер также сообщила, что будут рассмотрены варианты технологических решений для организации контроля над переработками курьеров. По словам представителя компании, работники могут сообщить о нарушении условий труда в любое время.

Жители Петербурга после публикации информации о гибели парня призвали устроить бойкот сервису «Яндекс. Еда».