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В Петербурге после 10 часов работы умер молодой курьер «Яндекс. Еды»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Петербурге после 10 часов работы умер молодой курьер «Яндекс. Еды»

Сегодня, 12:09ПроисшествияФото: yandex-eda.com
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