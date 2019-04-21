Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Выходцы из Киргизии и Таджикистана подрались на автобазе в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%281%29+%d0%95%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0+ +youtube+%e2%80%94+%d0%af%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81.%d0%91%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%80

Выходцы из Киргизии и Таджикистана подрались на автобазе в Екатеринбурге

Сегодня, 22:29ПроисшествияФото: Youtube.com
Читайте
также
Тагильчане хотят международную выставку, музыкальный фестиваль и марафон
Доход мэра Нижнего Тагила вырос на миллион из-за продажи внедорожника
«Большой позор, что государство не готово было помочь в его начинаниях»