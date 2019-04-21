Выходцы из Киргизии и Таджикистана подрались на автобазе в Екатеринбурге
Сегодня, 22:29ПроисшествияФото: Youtube.com
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Вечером 19 апреля в Екатеринбурге произошла массовая драка среди мигрантов из Киргизии и Таджикистана, сообщает издание Вести.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Потасовка с участием нескольких десятков человек, по данным видеоролика, произошла на автобусной базе по ул. Маневровой. Ее использует одна из компаний, занимающихся перевозками в Екатеринбурге.
Предварительно сообщается, что в драке участвовали выходцы из Таджикистана и Киргизии. Информации о пострадавших на данный момент нет.
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Видео: Youtube.com
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