В Нижнем Тагиле на кладбище задержаны два закладчика

Двух молодых людей задержали в районе кладбища на Вагонке. Увидев правоохранителей, один из них бросился бежать, выбросив 14 свертков, перемотанных пленкой. Второй тагильчанин остался стоять на месте.

Молодых людей доставили в ОП № 17. Выяснилось, что они вместе снимают квартиру на улице Строителей. У одного из задержанных в телефоне нашли информацию о ранее оборудованных закладках. Квартиру, в которой жили задержанные, обыскали и обнаружили там 26 свертков с порошкообразным белым веществом, весы, пакеты, липкую ленту.