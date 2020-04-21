В Ревде объявлен план-перехват после подрыва и ограбления банкомата
Сегодня, 08:54ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Ревде Свердловской области ввели план-перехват после того, как был подорван банкомат с целью ограбления, сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы регионального главка Валерия Горелых.
По его словам, на месте происшествия проводит работы следственно-оперативная группа. Из Екатеринбурга были направлены эксперты-криминалисты. По одной из версий, в терминал было закачано вещество, которое впоследствии было взорвано.
Валерий Горелых отметил, что в результате взрыва никто не пострадал. По предварительным данным, грабитель был в маске.
Расследование было взято на контроль управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области.
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