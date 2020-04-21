В Свердловской области умер пациент с предварительно подтвержденным коронавирусом
Сегодня, 16:27ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области умер пациент, у которого был предварительно подтвержден коронавирус, пишет Е1.
Сюжеты: Коронавирус
В оперштабе пояснили, что проводится расследование, в ходе которого будет установлена причина смерти пациента. Также там рассказали, что пациент поступил в больницу с пневмонией.
В связи с наличием у пациента тяжелого сопутствующего хронического заболевания спасти его, к сожалению, не удалось, пояснили в оперштабе.
После смерти пациента предварительно было подтверждено наличие вируса.
По данным издания, пациентка лежала в Богдановичской ЦГБ. До этого она лечилась на дому. За ней ухаживала родственница, которую на данный момент изолировали.
Ранее коронавирус был посмертно подтвержден у жителя Красноуфимска.
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