В Свердловской области умер пациент с предварительно подтвержденным коронавирусом

В оперштабе пояснили, что проводится расследование, в ходе которого будет установлена причина смерти пациента. Также там рассказали, что пациент поступил в больницу с пневмонией.

В связи с наличием у пациента тяжелого сопутствующего хронического заболевания спасти его, к сожалению, не удалось, пояснили в оперштабе.

После смерти пациента предварительно было подтверждено наличие вируса.

По данным издания, пациентка лежала в Богдановичской ЦГБ. До этого она лечилась на дому. За ней ухаживала родственница, которую на данный момент изолировали.