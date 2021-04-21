14-летняя девочка пропала в Свердловской области

14-летняя девочка пропала в Свердловской области
Сегодня, 11:40ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
В Алапаевске Свердловской области начались поиски пропавшей во вторник, 20 апреля 14-летней Кристины Потаповой. К поискам подключились полиция и волонтеры.

В Алапаевске объявлен сбор добровольцев на поиски 14-летней школьницы Кристины Потаповой, местонахождение которой не известно со вторника, 20 апреля.

За помощью в правоохранительные органы обратились родные подростка, а сотрудники местной полиции в свою очередь призвали на поиски волонтеров ДПСО «Прорыв».

Об обстоятельствах пропажи девочки пока ничего не известно. Сейчас собираемся в отделе МВД и будем выяснять ситуацию, связываться с родителями, организовывать людей на поиски, рассказали TagilCity.ru в поисковом отряде «Прорыв».

Приметы Кристины Потаповой: плотное телосложение, рост 170 сантиметров, глаза серые, волосы русые ниже плеч. В день пропажи была одета черную куртку с салатовым капюшоном, черные джинсы и черные кроссовки с розовыми и голубыми вставками.

Фото:ДПСО «Прорыв»

Всех, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетней жительницы Алапаевска, просят обращаться в полицию по телефону: 8 343 463 42 25 или в поисковый отряд «Прорыв» по телефону: 8 900 044 02 20.

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