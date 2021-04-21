500 тысяч рублей обнаружил в своем багаже пассажир Кольцово в Екатеринбурге

500 тысяч рублей обнаружил в своем багаже пассажир Кольцово в Екатеринбурге
Сегодня, 19:17ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Денежные средства в размере 500 тысяч рублей нашел пассажир аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге в своем багаже.

Мужчина прилетел в аэропорт рейсом Санкт-Петербург-Екатеринбург. При получении багажа в маршруте отправления он по ошибке взял чужую сумку, в которой оказалось полмиллиона рублей. Пассажир узнал об этом, когда был задержан в «Кольцово» сотрудниками линейного отдела МВД, сообщает URA.RU.

Операция по задержанию происходила в связи с поступившим заявлением о пропаже большой суммы денег.

На данный момент багаж передан в стол находок аэропорта. Оттуда она будет направлена обратно владельцу.

Настоящий владелец сумки должен был отправиться в Уфу. Кроме 500 тысяч рублей, в его багаже находились документы, одежда и иные вещи.

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