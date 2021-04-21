500 тысяч рублей обнаружил в своем багаже пассажир Кольцово в Екатеринбурге

Мужчина прилетел в аэропорт рейсом Санкт-Петербург-Екатеринбург. При получении багажа в маршруте отправления он по ошибке взял чужую сумку, в которой оказалось полмиллиона рублей. Пассажир узнал об этом, когда был задержан в «Кольцово» сотрудниками линейного отдела МВД, сообщает URA.RU.