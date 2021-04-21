Четырех квартир лишилась екатеринбурженка из-за дочери и ее избранника

Четырех квартир лишилась екатеринбурженка из-за дочери и ее избранника
Сегодня, 11:02ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
55-летняя екатеринбурженка потеряла четыре квартиры, доверившись собственной дочери и ее молодому человеку. Пара продала недвижимость и сбежала.

Жительница Екатеринбурга, купив в рассрочку четыре квартиры в строящихся домах в ЖХ «Западный», оформила права собственности на свою 27-летнюю дочь.

Через какое-то время молодая женщина познакомилась с мужчиной из Таджикистана и привела его в дом в качестве своего своего избранника. Затем молодые люди поженились.

А спустя еще время мать девушки узнала, что зять, на имя которого молодая супруга оформила доверенность, «увел» эти квартиры перерегистрировал их на другое лицо, рассказала Е1 потерпевшая.

В данный момент пара скрывается от родных, а обманутая женщина обратилась за помощью в полицию.

Как рассказал изданию источник в силовых структурах, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, житель Свердловской области обманул москвичку, с которой познакомился через сайт знакомств, на три миллиона рублей. Такую сумму она взяла в кредит по просьбе альфонса.

Сюжеты:
Екатеринбург
обманобществонедвижимостьмахинацииЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы