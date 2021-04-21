Мужчина погиб в драке из-за ревности в Нижнем Тагиле

Мужчина погиб в драке из-за ревности в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:47ПроисшествияФото: pixabay.com
В пьяной драке в Нижнем Тагиле из-за ревности погиб мужчина.

Инцидент произошел в ночь 19 на 20 апреля 2021 года в квартире на улице Пихтовая. Драка произошла в компании отдыхающих между 44-летним и 29-летним мужчинами. В состоянии алкогольного опьянения один из них приревновал другого к сожительнице, сообщает АН «Между строк».

В результате погиб 44-летний мужчина. Были вызваны правоохранители отдела полиции № 17. Обвиняемый задержан, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчина сознался в содеянном убийстве.

Участники конфликта оба были ранее судимы, но знакомы не были.

На данный момент решается вопрос заключения подозреваемого под стражу на время следствия.

Напомним, до 15 лет лишения свободы грозит женщине из Полевского, которая зарезала ножом соседа. Убийство произошло 8 февраля 2021 года.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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