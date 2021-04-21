Сбил байкера и скрылся с места ДТП водитель легового автомобиля в Екатеринбурге

Происшествие случилось 20 апреля на улице Бориса Ельцина в Екатеринбурге. Водитель легкового автомобиля при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу и врезался в него. В результате байкер пролетел десятки метров и получил перелом позвоночника, пишет E1.