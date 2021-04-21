Сбил байкера и скрылся с места ДТП водитель легового автомобиля в Екатеринбурге

Сбил байкера и скрылся с места ДТП водитель легового автомобиля в Екатеринбурге
Сегодня, 08:04ПроисшествияФото: ИА «Ночные новости»
Водитель легковушки сбил байкера в центре Екатеринбурга и скрылся с места происшествия. Мотоциклист получил перелом позвоночника.

Происшествие случилось 20 апреля на улице Бориса Ельцина в Екатеринбурге. Водитель легкового автомобиля при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу и врезался в него. В результате байкер пролетел десятки метров и получил перелом позвоночника, пишет E1.

Инспекторы ДПС предварительно установили, что скрывшийся с места ДТП водитель управлял серым «Субару Легаси». Полицейские проводят расследование.

Фото:ИА «Ночные новости»

Напомним, 18 апреля байкер сбил пешехода в Екатеринбурге, позднее тот скончался в больнице. Сам мотоциклист был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Сюжеты:
Екатеринбург
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