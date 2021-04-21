СКР не стал возбуждать уголовное дело из-за гибели рабочего УКБВ в Нижнем Тагиле

СКР не стал возбуждать уголовное дело из-за гибели рабочего УКБВ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:16ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по факту смерти от удара током сотрудника УКБВ в Нижнем Тагиле, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ведомства.

Следователи провели расследование и установили, что смерть произошла в результате несчастного случая.

Электрик имел большой опыт работы. Несмотря на это, он не обесточил электрощиток и начал проводить в нем работы, из-за чего получил удар током и погиб, рассказали редакции в СКР по Свердловской области.

В связи с отсутствием состава уголовного преступления, Следственный комитет по Дзержинскому и Тагилстроевскому районам принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Напомним, трагедия случилась 18 марта 2021 года на участке организации «Уральское конструкторское бюро вагоностроения» в Нижнем Тагиле. В пресс-службе предприятия сообщили, что родственникам погибшего будет оказана помощь.

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