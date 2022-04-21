Двухлетний мальчик выпал из окна в Екатеринбурге

Двухлетний мальчик выпал из окна в Екатеринбурге
Двухлетний мальчик выпал из окна в Екатеринбурге
Сегодня, 14:31ПроисшествияФото: 1МI
Ребенок выпал из окна дома в Екатеринбурге. С полученными от падения повреждениями его доставили в больницу. Происшествие случилось 17 апреля 2022 года.

Во время падения мамы мальчика дома не было. Она ушла к знакомой, а 10-летнего сына оставила присматривать за братом, сообщили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.

Старший ребенок рассказал, что брат находился в комнате, а он ушел на кухню. Когда вернулся, увидел, что окно открыто, а с улицы доносятся крики. Оказалось, что мальчик забрался на подоконник и упал вниз.

Пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму, переломы свода и основания черепа, компрессионный перелом позвоночника, также у него оказались сломаны ребра.

На мать был составлен протокол за ненадлежащее осуществление родительских обязанностей.

Напомним, одиннадцатого апреля 2022 года в Нижнем Тагиле пятиклассник выскочил из окна школы в результате спора с одноклассниками. При падении у него случился перелом пяточной кости.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиеребёнокЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы