Двухлетний мальчик выпал из окна в Екатеринбурге

Во время падения мамы мальчика дома не было. Она ушла к знакомой, а 10-летнего сына оставила присматривать за братом, сообщили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.
Старший ребенок рассказал, что брат находился в комнате, а он ушел на кухню. Когда вернулся, увидел, что окно открыто, а с улицы доносятся крики. Оказалось, что мальчик забрался на подоконник и упал вниз.
Пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму, переломы свода и основания черепа, компрессионный перелом позвоночника, также у него оказались сломаны ребра.
На мать был составлен протокол за ненадлежащее осуществление родительских обязанностей.
Напомним, одиннадцатого апреля 2022 года в Нижнем Тагиле пятиклассник выскочил из окна школы в результате спора с одноклассниками. При падении у него случился перелом пяточной кости.