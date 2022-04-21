Двухлетний мальчик выпал из окна в Екатеринбурге

Ребенок выпал из окна дома в Екатеринбурге. С полученными от падения повреждениями его доставили в больницу. Происшествие случилось 17 апреля 2022 года.

Во время падения мамы мальчика дома не было. Она ушла к знакомой, а 10-летнего сына оставила присматривать за братом, сообщили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга. Старший ребенок рассказал, что брат находился в комнате, а он ушел на кухню. Когда вернулся, увидел, что окно открыто, а с улицы доносятся крики. Оказалось, что мальчик забрался на подоконник и упал вниз. Пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму, переломы свода и основания черепа, компрессионный перелом позвоночника, также у него оказались сломаны ребра. На мать был составлен протокол за ненадлежащее осуществление родительских обязанностей. Напомним, одиннадцатого апреля 2022 года в Нижнем Тагиле пятиклассник выскочил из окна школы в результате спора с одноклассниками. При падении у него случился перелом пяточной кости. В полиции рассказали о выпрыгнувшем из окна школьнике из Нижнего Тагила

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter