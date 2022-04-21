Полицейские ищут похитителей инженера из Верхней Пышмы. В произошедшем может быть задействован его сын и местный бездомный.

Мужчина из Верхней Пышмы похитил собственного отца. Помогали злоумышленнику его друзья. Местным полицейским пришлось объявлять розыскные мероприятия для поимки похищенного мужчины. Как сообщает «КП-Екатеринбург», вчера утром, 20 апреля, четыре мужчины избили и похитили 44-летнего отца-инженера одного из них. В ходе злодеяния мужчины затолкали отца в автомобиль и увезли неизвестно куда, сообщил один из очевидцев вышеуказанному источнику. Позже стало известно, что у сына похищенного мужчины насыщенное криминальное прошлое, его судили за кражи и разбой. Полицейские до сих пор ищут пропавшего мужчину. Предположительно, один из соучастников – бездомный местный житель. Возможно, таким образом сын мстит за то, что тот снял автомобиль с учета в ГАИ. Возбуждено уголовное дело.

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