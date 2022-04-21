Пара из Екатеринбурга приобрела угнанный Ford и чуть не попала в тюрьму

Молодая пара в Екатеринбурге купила Ford. Через час после этого полицией было возбуждено уголовное дело об угоне, так как его бывшая хозяйка заявила, что ничего не продавала.

Объявление о продаже транспорта супруги увидели 24 марта. По словам пострадавшей Марии, она с мужем заказывала справку для проверки пробега и наличия ДТП, пишет Е1. Автомобиль супругам показывал молодой человек. Он сказал, что недавно приобрел его для перепродажи на 50 тысяч рублей дороже. При этом оплату он попросил наличными. По словам девушки, когда они поехали в банк и подписывали договор, то не очень внимательно подписывали договор, так как надеялись друг на друга и отвлекались на ребенка. По словам Марии, их даже не смутил тот факт, что покупка осуществлялась как бы у той женщины, так как перекупщики так поступают часто. Однако уже через сутки пара давала показания в полиции. Их авто было остановлено сотрудниками ДПС. Представители правопорядка рассказали, что машина числится как угнанная и хозяйка подала заявление в полицию. До перекупщика дозвониться они уже не смогли. Транспорт в результате забрали, а супруги сутки провели в СИЗО. Им удалось доказать, что машину они не угоняли. По данным полиции, владелица авто живет за границей несколько лет и документы на машину у нее при себе. Соответственно супругам предоставлена подделка. При этом пропажу транспорта заметили родственники женщины.

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