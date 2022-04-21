Шесть оказавшихся в плену уральских солдат вернулись в Свердловскую область

Вместе с военными из других регионов свердловчан поменяли на украинских пленников, рассказала Е1 уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова.
По словам Мерзляковой, сейчас вернувшиеся находятся в одном из госпиталей, где их реабилитируют, и уже связались с родными людьми.
Также Мерзлякова сообщила, что, по словам её коллег, условия содержания российских военнопленных в Украине вполне достойные. Пока ещё двое свердловчан продолжают находиться в плену, но над их возвращением в Россию тоже идёт работа.
Напомним, накануне 21 апреля стало известно о возвращении из плена еще одного уральского контрактника.