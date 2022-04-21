Шесть оказавшихся в плену уральских солдат вернулись в Свердловскую область

Шесть оказавшихся в плену уральских солдат вернулись в Свердловскую область
Шесть оказавшихся в плену уральских солдат вернулись в Свердловскую область
Сегодня, 16:00ПроисшествияФото: 1МI
Шестеро жителей Свердловской области, оказавшиеся в плену в Украине, приехали домой.

Вместе с военными из других регионов свердловчан поменяли на украинских пленников, рассказала Е1 уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова.

По словам Мерзляковой, сейчас вернувшиеся находятся в одном из госпиталей, где их реабилитируют, и уже связались с родными людьми.

Также Мерзлякова сообщила, что, по словам её коллег, условия содержания российских военнопленных в Украине вполне достойные. Пока ещё двое свердловчан продолжают находиться в плену, но над их возвращением в Россию тоже идёт работа.

Напомним, накануне 21 апреля стало известно о возвращении из плена еще одного уральского контрактника.

Сюжеты:
Операция на Украине
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