Свердловчанин обратился в полицию из-за рухнувшего на его иномарку дерева

Инцидент произошел около 11 часов утра на улице Фрунзе, 58/1 в Екатеринбурге. Однако произошедшее хозяин Opel Astra обнаружил только вечером. Мужчина вечером решил сходить в магазин и увидел, как на его иномарке лежит поваленное дерево.