Свердловчанин обратился в полицию из-за рухнувшего на его иномарку дерева

Свердловчанин обратился в полицию из-за рухнувшего на его иномарку дерева
Свердловчанин обратился в полицию из-за рухнувшего на его иномарку дерева
Сегодня, 21:43ПроисшествияФото: Е1
Сгнившее дерево упало на автомобиль свердловчанина на парковке возле дома. Неожиданное происшествие встанет хозяину иномарки в сто тысяч рублей.

Инцидент произошел около 11 часов утра на улице Фрунзе, 58/1 в Екатеринбурге. Однако произошедшее хозяин Opel Astra обнаружил только вечером. Мужчина вечером решил сходить в магазин и увидел, как на его иномарке лежит поваленное дерево.

По словам потерпевшего, ремонт автомобиля встанет в 100 тысяч рублей.

На ремонт уйдет примерно 100 тысяч рублей — крыша под замену, багажник, покраска, задняя стойка. Дерево было сырое в корнях и сгнившее, поделился с Е1 свердловчанин.

Пострадавший добавил, что уже обратился с заявлением в полицию Екатеринбурга. Правоохранители подтвердили редакции, что по данному факту проводится проверка.

Сюжеты:
Новости УрФО
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