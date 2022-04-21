Свердловчанин обратился в полицию из-за рухнувшего на его иномарку дерева

Инцидент произошел около 11 часов утра на улице Фрунзе, 58/1 в Екатеринбурге. Однако произошедшее хозяин Opel Astra обнаружил только вечером. Мужчина вечером решил сходить в магазин и увидел, как на его иномарке лежит поваленное дерево.
По словам потерпевшего, ремонт автомобиля встанет в 100 тысяч рублей.
На ремонт уйдет примерно 100 тысяч рублей — крыша под замену, багажник, покраска, задняя стойка. Дерево было сырое в корнях и сгнившее, поделился с Е1 свердловчанин.
Пострадавший добавил, что уже обратился с заявлением в полицию Екатеринбурга. Правоохранители подтвердили редакции, что по данному факту проводится проверка.