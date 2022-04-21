У екатеринбурженки из квартиры украли холодильник, плиту и унитаз

У екатеринбурженки из квартиры украли холодильник, плиту и унитаз
У екатеринбурженки из квартиры украли холодильник, плиту и унитаз
Сегодня, 10:56ПроисшествияФото: pixabay.com
У жительницы Екатеринбурга из квартиры вынесли все двери, бытовую технику и другие дорогостоящие вещи. Подозревается в преступлении сосед.

У екатеринбурженки из квартиры украли холодильник, плиту, стиральную машинку, унитаз, а также ряд бытовой техники. Злоумышленники сняли и забрали даже входную и межкомнатные двери. Екатеринбурженка обратилась в правоохранительные органы.

Женщина купила жилье три года назад. Там она не жила, а пока лишь делала ремонт. В последний раз в квартиру хозяйка заходила в начале января. А в апреле женщине позвонили газовщики и сказали, что когда они обходили дом с целью проведения поверки, они увидели, что в ее квартире нет двери.

Правоохранители уже нашли предполагаемого злоумышленника – ранее судимого 36-летнего соседа. Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под стражей.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
кражаворовствовзлом
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы