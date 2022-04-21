У екатеринбурженки из квартиры украли холодильник, плиту и унитаз

У жительницы Екатеринбурга из квартиры вынесли все двери, бытовую технику и другие дорогостоящие вещи. Подозревается в преступлении сосед.

У екатеринбурженки из квартиры украли холодильник, плиту, стиральную машинку, унитаз, а также ряд бытовой техники. Злоумышленники сняли и забрали даже входную и межкомнатные двери. Екатеринбурженка обратилась в правоохранительные органы. Женщина купила жилье три года назад. Там она не жила, а пока лишь делала ремонт. В последний раз в квартиру хозяйка заходила в начале января. А в апреле женщине позвонили газовщики и сказали, что когда они обходили дом с целью проведения поверки, они увидели, что в ее квартире нет двери. Правоохранители уже нашли предполагаемого злоумышленника – ранее судимого 36-летнего соседа. Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под стражей.

Материалы по теме: Супруги из Екатеринбурга купили угнанный автомобиль

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter