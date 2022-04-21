Водитель легковушки погиб в результате ДТП с мусоровозом в Каменском округе

Водитель легковушки погиб в результате ДТП с мусоровозом в Каменском округе
Водитель легковушки погиб в результате ДТП с мусоровозом в Каменском округе
Сегодня, 19:19ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
23-летний свердловчанин скончался от полученных травм после ДТП в Каменском городском округе. Водитель КАМАЗа при повороте налево не убедился в безопасности маневра, и большегруз оказался на пути Hyundai.

Авария произошла в четверг, 21 апреля, в 8:30 в районе дома на улице Ленина, 1 Каменского городского округа. По информации ГИБДД Свердловской области, 38-летний свердловчанин за рулем КАМАЗа повернул налево на прилегающую территорию, не убедившись в безопасности маневра. Большегруз вез из Каменска-Уральского в сторону села Новоисетское твердые бытовые отходы. При повороте водитель мусоровоза не уступил дорогу ехавшему по встречной полосе Hyundai Sonata.

Водитель большегруза рассказал госавтоинспекторам, что двигался со скоростью около 50 километров в час, перед поворотом снизил скорость, чтобы пропустить пешеходов. Внимание мужчина сконцентрировал на пеших участников дорожного движения, из-за чего не увидел ехавшую навстречу легковушку.

Фото:УГИБДД по Свердловской области

23-летний парень за рулем Hyundai Sonata получил травмы различной степени тяжести, после чего был доставлен в местную горбольницу в реанимационное отделение. Свердловчанина спасти не удалось.

На момент аварии водитель большегруза был трезв. Стаж вождения у мужчины составляет 19 лет, он имеет один штраф за нарушение ПДД. 23-летний свердловчанин получил водительское удостоверение почти 2,5 года назад и имеет 4 штрафа.

Обстоятельства и причины ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

Сюжеты:
Каменск-Уральский
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