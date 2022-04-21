За убитого из-за плача младенца житель Туринска получил 17 лет

Свердловчанина из Туринска, убившего двухмесячного сына за то, что тот раздражал его плачем, приговорили к 17 годам лишения свободы.

Мужчину отправили в колонию строгого режима. После освобождения у него два года будет ограничение свободы, сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда. Вину житель Туринска частично признал. По его словам, он пытался успокоить ребёнка, а убивать его не хотел. Напомним, в апреле 2021 года свердловчанин, находясь в нетрезвом состоянии, с кулаками накинулся на плачущего сына, который его раздражал. Матери дома в этот момент не было. Когда она пришла, то увидела, что у малыша затруднено дыхание. Она вызвала полицию и скорую помощь, но спасти ребёнка не удалось. Убивший трехмесячного сына из-за плача уралец выступил в суде

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