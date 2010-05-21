Мужчина утонул в реке Тагил в районе Шихана. Кто он – пока не известно

Его нашли в трех метрах от берега в реке Тагил. На вид мужчине около 30-ти лет, рост 1 метр 70 сантиметров, телосложение худощавое. Мужчина был одет в купальные плавки, поэтому оперативники предположили, что он решил поплавать и утонул. Всех, кто что-либо знает о случившемся, сотрудники уголовного розыска просят позвонить по телефону 97-61-13 или по телефону 02.