Мужчина утонул в реке Тагил в районе Шихана. Кто он – пока не известно
21 мая 2010, 14:55ПроисшествияArtem
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Открытие купального сезонна привело к трагедии. Сотрудники уголовного розыска Нижнего Тагила устанавливают личность мужчины, тело которого обнаружено у подножья горы Шихан.
Его нашли в трех метрах от берега в реке Тагил. На вид мужчине около 30-ти лет, рост 1 метр 70 сантиметров, телосложение худощавое. Мужчина был одет в купальные плавки, поэтому оперативники предположили, что он решил поплавать и утонул. Всех, кто что-либо знает о случившемся, сотрудники уголовного розыска просят позвонить по телефону 97-61-13 или по телефону 02.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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