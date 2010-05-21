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Мужчина утонул в реке Тагил в районе Шихана. Кто он – пока не известно
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мужчина утонул в реке Тагил в районе Шихана. Кто он – пока не известно

21 мая 2010, 14:55ПроисшествияArtem
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