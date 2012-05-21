19-летнему работнику НТМК в цехе отрезало ноги

Он решил перелезть под железнодорожными вагонами. Об этом рассказали сотрудникам Нижнетагильского металлургического комбината на вчерашнем рапорте перед началом смены. Нарушив не только технику безопасности, но и всяческие подсказки здравого смысла, парень подверг себя неимоверной опасности. Сейчас он в тяжелом состоянии, потерял много крови. Известно, что буквально на днях его должны были призвать на службу в армии.