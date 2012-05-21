19-летнему работнику НТМК в цехе отрезало ноги
21 мая 2012, 13:38Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Несчастье случилось на днях. Во время своей рабочей смены парень нарушил технику безопасности.
Он решил перелезть под железнодорожными вагонами. Об этом рассказали сотрудникам Нижнетагильского металлургического комбината на вчерашнем рапорте перед началом смены. Нарушив не только технику безопасности, но и всяческие подсказки здравого смысла, парень подверг себя неимоверной опасности. Сейчас он в тяжелом состоянии, потерял много крови. Известно, что буквально на днях его должны были призвать на службу в армии.
Официальный комментарий пресс-службы ЕВРАЗ НТМК.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей