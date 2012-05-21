Пресс-служба ЕВРАЗ НТМК дала комментарий по поводу несчастного случая с 19-летним работником
21 мая 2012, 17:05Происшествия
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В настоящее время на комбинате создана комиссия, которая занимается выяснением причин произошедшего.
18 мая на железнодорожных путях ООО «НПЦ «Развитие» был обнаружен электромонтер НТМК с переломом голени и бедра. Работник НТМК в этот день находился в отпуске без содержания. Прибывшая бригада скорой помощи оказала первую медицинскую помощь пострадавшему, который в дальнейшем был доставлен в МУЗ ЦГБ № 4 сообщают в Департаменте по связям со СМИ ЕВРАЗа.
Напомним, во вчерашнем рапорте перед началом смены работникам НТМК рассказали, что 19-летнему сотруднику перерезало ноги, когда тот пытался пройти под железнодорожными вагонами в цехе комбината.
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