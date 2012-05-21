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Пресс-служба ЕВРАЗ НТМК дала комментарий по поводу несчастного случая с 19-летним работником
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пресс-служба ЕВРАЗ НТМК дала комментарий по поводу несчастного случая с 19-летним работником

21 мая 2012, 17:05Происшествия
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