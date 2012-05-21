Серийного грабителя задержал в свой выходной сотрудник полиции Нижнего Тагила

Когда полицейский шел вдоль улицы Вязовской, его вдруг обогнал мужчина,следом за которым бежала женщина. Она кричала, что он сорвал с нее золотуюцепочку. Павел тут же бросился за «хитителем». Погоня была недолгой, посколькууже на Пархоменко сержант полиции догнал парня и связался с дежурной частью.Однако грабитель попытался скрыться, перемахнув через забор, огораживающийтерриторию станции юных натуралистов. Это прыгуна не спасло, уже черезнесколько метров сотрудник полиции повалил его на землю и не выпускал доприезда группы немедленного реагирования.

Молодого человека доставили в отдел полиции№16, где потерпевшая уверенноопознала, укравшего ее цепочку. Чуть позже выяснилось, что это тот жепреступник, который уже 6 раз был судим за кражи и грабежи, но освобожденусловно-досрочно.

Только благодаря смелости и решительности Павла Некрасова, стали раскрытывсе злодеяния 33-хлетнего Сергея. Это он ограбил в апреле пенсионера, похитивбарсетку с деньгами и документами, двумя месяцами ранее «вынес»жидкокристаллический телевизор из квартиры на Красноармейской, а совсемнедавно, в День Победы у своих же знакомых украл ноутбук.

Теперь молодой мужчина арестован Тагилстроевским районнымсудом. Сержанта Некрасова, конечно, поощрят. Уже подготовлено ходатайство наимя начальника УМВД по Нижнему Тагилу полковника полиции Алексея Умывалкина.