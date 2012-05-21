В Нижнем Тагиле полная Газель столкнулась с грузовиком и 12-ой моделью ВАЗа (ВИДЕО)

Оба – пассажиры Газели. У молодого человека 1987 года рождения - ушибленная рана височной части головы. Ему оказали помощь в 3-ей городской больнице. А женщине 1978 года рождения, получившей ушиб правой голени, помогли в 4-ой городской больнице.

Столкновение трех автомобилей – 12-ой модели ВАЗа, автокрана Киа Карго иГазели, двигающейся по 49-ому маршруту, произошло 19 мая в 15:50.Автомобили столкнулись на проспекте Ленина недалеко от пересечения его сулицей Пархоменко, у светофора. Когда грузовик врезался в Газель, тастояла. Видимо ее водитель 1970 года рождения не успел тронуться послеостановки на красный сигнал светофора. При этом, очень сильно «помяло»ВАЗовскую 12-ую, хотя удар и пришелся сбоку. Водитель легковушки –молодой человек 1986 года рождения.