Безделье подтолкнуло тагильчан обокрасть гараж. Попытка не удалась

Патрульные подъехали поближе, чтобы поинтересоваться, чем заняты молодые люди. Увидев полицейских, парень, стоявший на улице, тут же бросился бежать. Но далеко уйти не смог. В ближайшем дворе его задержали прапорщик Андрей Салтанов и старший сержант Алексей Салтанов. Второй злоумышленник остался в гаражном боксе: пока коллеги преследовали беглеца, полицейский-водитель старший сержант Эдуард Зайников через отверстие в стене блокировал его.

Сотрудники четвертой роты ППС доставили подозрительных молодых людей в отдел полиции № 16. Там задержанные признались оперативникам в совершении кражи. Гуляя бесцельно на территории гаражей, они заметили разобранную кладку шлакоблоков под крышей одного из гаражей. Один из них поднялся, заглянул внутрь бокса и, увидев кучу запчастей, предложил приятелю их прихватить и сдать в металлолом. Второй, не раздумывая, согласился.

Стражи порядка установили потерпевшего – 58-летнего владельца гаража и приняли заявление по факту кражи запчастей от старенькой вазовской «шестерки» на сумму около 5000 рублей.

Злоумышленниками оказались молодые люди 17-ти и 18-ти лет. Один их них ранее судим за кражу сотового телефона. В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК Российской Федерации, которая предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. До суда они отпущены под подписку о невыезде.