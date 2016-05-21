Недоглядела пьяная мать: в Екатеринбурге малыш упал с третьего этажа многоэтажки

20 мая из окна дома по улице Патриса Лумумбы выпал ребенок 2-х лет. Окно в квартире было открыто. Малыш, оставшись в комнате один, залез на подоконник и оперся ручками на москитную сетку. Вместе с этой сеткой ребенок полетел с третьего этажа вниз.

Падение оказалось не смертельным. Мальчика доставили в больницу с травмами живота и головы. Е1.RU сообщает, что мать была пьяна, поэтому не уследила за своим чадом. В областном следственном комитете заявляют, что семья, в которой случилось данное происшествие, является благополучной - в квартире проживает мать с ребенком и её родители. Проводится проверка.

Напоминаем, что в Серове в начале мая произошло аналогичное происшествие. Тогда с карниза 4-го этажа выпала полуторагодовалая девочка. Мать малышки не успела вовремя среагировать. Ребенка смог поймать в полете молодой парень, который находился на улице.