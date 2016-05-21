В Екатеринбурге несовершеннолетний лжеминер торгового центра получил срок
21 мая 2016, 10:35ПроисшествияТимофей Данилов
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Подросток ради шутки позвонил в полицию с информацией о заложенной бомбе.
Сюжеты: Екатеринбург
Напомним, летом прошлого года неизвестный набрал номер дежурной части и сообщил полицейским, что в здании ТЦ «Мега» заложена бомба. Звонил злоумышленник с таксофона на остановке на Московском тракте.
Из торгового центра эвакуировали весь персонал и посетителей - это более 2500 человек. Однако при обследовании здания и территории вокруг него никаких взрывчаток правоохранители не нашли.
Зато удалось найти лжеминера. Им оказался 17-летний курьер одной из коммерческих фирм. Суд назначил наказание шутнику: 8 месяцев условно и год испытательного срока.
В феврале этого года перед законом ответил тагильчанин, который «заминировал» железнодорожный вокзал. Злоумышленник должен отработать 480 часов.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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