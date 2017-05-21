9-летний школьник из Екатеринбурга утонул в техническом водоеме в поселке Садовый

19 мая в поселке Садовый уральской столицы произошел несчастный случай. В техническом водоеме во время прогулки с друзьями утонул 9-летний школьник. Взрослых в это время с детьми не было.

Тело утонувшего школьника достали из воды только на следующий день, 20 мая. Следователи и полицейские выясняют причину случившегося.

Сотрудники МЧС напоминают взрослым об опасности, подстерегающей детей во время прогулок детей без присмотра вблизи водоемов.

Как сообщает РИА «Новый день», только за лето 2016 года на Среднем Урале утонули 15 детей, пятеро из них – дошкольники. Все эти случаи произошли по недосмотру взрослых, оставивших детей без надзора.