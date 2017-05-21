Автоледи из Екатеринбурга получила ожоги глаз и гортани в результате действий инспекторов ГИБДД (ФОТО)

19 мая жители уральской столицы стали свидетелями того, как сотрудники ГИБДД «выкуривали» из машины женщину, находившуюся за рулем Mazda.

Восемь баллончиков с газом за два часа выпустили полицейские в салон авто. Все это время автоледи находилась в автомобиле, не желая выходить. После этого инспекторы разбили заднее стекло иномарки.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, автовладелица была трезва. Она рассказала, что некоторое время назад купила свой автомобиль, и все это время инспекторы чинили ей всяческие препятствия к регистрации. получению регистрационных номеров и управлению автомобиля.

В итоге оказалось, что в это время ее лишили водительских прав, о чем она не знала. По этой причине они и хотели задержать девушку – вождение без права управления транспортным средством и отсутствие госномеров.

Фото: Е1.RU

После инцидента автоледи обратилась в больницу: у нее диагностировали ожоги гортани и глаз. Назначен суд, где будет принято процессуальное решение, сообщает Е1.RU.