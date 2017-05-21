Поездка с подложными номерами закончилась для водителя и пассажира из Свердловской области задержанием

На автодороге Ивдель-Лесозавод сотрудники ГИБДД остановили отечественный автомобиль ВАЗ-21074. 30-летний водитель направлялся в сторону Ханты-Мансийского автономного округа. Транспортное средство, на котором ехали автомобилист и его пассажир, не имело задних номеров, что является нарушением правил дорожного движения.

Выяснилось, что у водителя также не было документов на владение автомобиля. Также номера, находящиеся впереди, принадлежат другому хозяину, как и сам автомобиль.

Транспортное средство было эвакуировано на штрафстоянку в город Ивдель, а оба мужчины задержаны. Проверка пассажира ВАЗа показала, что тот находится в розыске за нанесение тяжкого вреда здоровью, сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости». Его передали в руки полиции.