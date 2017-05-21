Водитель Chevrolet Cobalt допустил наезд на пешехода на Челябинском тракте: мужчина погиб на месте (ФОТО)
21 мая 2017, 13:20Происшествия
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На 190-м километре Челябинского тракта произошло ДТП, в котором погиб пешеход.
Ночью 21 мая на Челябинском тракте 29-летним водителем с пятилетним стажем вождения насмерть был сбит мужчина.
В темноте автовладелец не заметил пешехода, который шел по проезжей части, не имея на одежде светоотражающих элементов. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Личность погибшего не установлена. Известно лишь, что он был одет в коричневую куртку, черные ботинки, темные брюки.
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Фото: Е1.RU
Инспекторы ГИБДД ищут свидетелей ДТП и выясняют обстоятельства случившегося, об этом сообщает Е1.RU.
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