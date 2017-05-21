Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Водитель Chevrolet Cobalt допустил наезд на пешехода на Челябинском тракте: мужчина погиб на месте (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Водитель Chevrolet Cobalt допустил наезд на пешехода на Челябинском тракте: мужчина погиб на месте (ФОТО)

21 мая 2017, 13:20Происшествия
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?