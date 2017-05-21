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Водитель Mercedes устроил серьезное ДТП в Екатеринбурге с участием 4-х автомобилей: в одном из них был грудной ребенок (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водитель Mercedes устроил серьезное ДТП в Екатеринбурге с участием 4-х автомобилей: в одном из них был грудной ребенок (ФОТО)

21 мая 2017, 11:55Происшествия
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