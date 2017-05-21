Водитель Mercedes устроил серьезное ДТП в Екатеринбурге с участием 4-х автомобилей: в одном из них был грудной ребенок (ФОТО)
В Екатеринбурге задержан водитель иномарки, который устроил массовое ДТП на дороге. Один из автомобилей так пострадал в аварии, что очевидцы не могли узнать его марку.
Вечером 20 мая в уральской столице случилась серьезная аварии с участием 4-х транспортных средств. Водитель Mercedes устроил опасные маневры на дороге и врезался в Volkswagen Touareg, который потом допустил столкновение с Opel Astra.
Пострадавших в аварии нет. В одной из машин находился грудной ребенок. Взрослые участники ДТП получили ушибы и ссадины.
Как сообщают очевидцы, виновник аварии был пьян и вел себя неадекватно. От медицинского освидетельствования на алкоголь он впоследствии отказался.
На груди у мужчины были патроны, а в салоне авто лежало ружье. Как рассказывают свидетели происшествия, водитель сначала схватился за ружье, потом закрылся в машине. А позже пытался сбежать с места аварии. Но его задержали сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося выясняются, сообщает Е1.RU.
Фото: Е1.RU
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