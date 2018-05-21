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28 возгораний и пожаров произошли в Нижнем Тагиле 18 — 20 мая (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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28 возгораний и пожаров произошли в Нижнем Тагиле 18 — 20 мая (ВИДЕО)

21 мая, 18:15Происшествия
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