Автомобиль перевернулся в Черноисточинске под Нижним Тагилом (ВИДЕО)

Видеозапись с перевернутой машиной появилась в группе во «ВКонтакте». На видео видно, что автомобиль находится на обочине дороги, он перевернут на крышу. Машина сильно пострадала. На месте ЧП остановились проезжавшие мимо автовладельцы.