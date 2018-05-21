Автомобиль перевернулся в Черноисточинске под Нижним Тагилом (ВИДЕО)
21 мая, 09:35Происшествия
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В поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом 21 мая в 12 часов дня произошло ДТП.
Сюжеты: Нижний Тагил
Видеозапись с перевернутой машиной появилась в группе во «ВКонтакте». На видео видно, что автомобиль находится на обочине дороги, он перевернут на крышу. Машина сильно пострадала. На месте ЧП остановились проезжавшие мимо автовладельцы.
На момент видеосъемки на месте аварии не наблюдалось ни медиков, ни полиции.
Информации о пострадавших не поступало, подробности инцидента будут известны позже.
Видео: «Инцидент Нижний Тагил»
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