Личности троих погибших в пожаре на Новой Кушве в Нижнем Тагиле установлены (ФОТО)

По информации главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, личности погибших установлены. Это хозяйка дома Светлана Марченко 1957 года рождения, ее 37-летний сын Андрей Кузнецов и 28-летний Илья Ложкин.

По предварительным данным, накануне происшествия они работали в огороде, а после распивали спиртные напитки.

На место ЧП выезжала оперативно-следственная группа. Как отметил полковник Горелых, в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Одна из версий причин пожара — курение в постели. Очаг возгорания находился на месте кровати, где спал сын хозяйки.

Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО