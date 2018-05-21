Три человека погибли при пожаре в частном доме в Нижнем Тагиле (ФОТО)
21 мая, 11:10ПроисшествияЮлия Суворова
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В Нижнем Тагиле 21 мая произошел пожар в частном доме по адресу ул. Дальняя, 7. По словам очевидцев, в пожаре погибли три человека.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле произошел пожар в частном доме, возгорание случилось в 5 утра 21 мая. Местные жители рассказали, что в огне погибли три человека.
Предположительно, погибли хозяйка дома, ее взрослый сын и его друг сообщил очевидец происшествия.
На месте ЧП работали несколько машин огнеборцев, полиция и скорая. Подробности инцидента уточняются.
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© Юлия Суворова
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