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Труп экс-депутата и застройщика домов для пенсионеров найден в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Труп экс-депутата и застройщика домов для пенсионеров найден в Екатеринбурге

21 мая, 22:15Происшествия
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