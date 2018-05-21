Труп экс-депутата и застройщика домов для пенсионеров найден в Екатеринбурге

30-летний бизнесмен, бывший помощник депутата Заксобрания Свердловской области Евгения Артюха пропал в январе 2018 года . В 2013 году он баллотировался в думу Екатеринбурга от партии РПП.

Напомним, в отношении Максимова и его матери было возбуждено уголовное дело за мошенничество с застройкой домов для пенсионеров и малоимущих. Максимов вместе с матерью собирали деньги у дольщиков, собираясь строить дома на землях, которые принадлежали ИЖС. Им удалось обмануть 84 человека и получить от них более 97 млн руб, пишут «Ведомости. Урал».