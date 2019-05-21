Екатеринбуржец отправился в колонию за повторный случай пьяной езды
Сегодня, 20:20ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Житель Екатеринбурга приговорён к одному году в колонии-поселения за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
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25 января пьяный мужчина за рулем Audi A4 двигался по улице Петрова в Верхней Пышме, где и был остановлен сотрудниками госавтоинспекции. Освидетельствование показало, что в выдыхаемом мужчиной воздухе находилось 1,136 мг/л этилового спирта.
Ранее мужчина уже привлекался за аналогичные преступления, поэтому Верхнепышминский горсуд приговорил его к одному году лишения свободы в колонии-поселении. Также нарушителя лишили права водить автомобиль в течение трёх лет.
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