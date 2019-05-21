Екатеринбуржец отправился в колонию за повторный случай пьяной езды

25 января пьяный мужчина за рулем Audi A4 двигался по улице Петрова в Верхней Пышме, где и был остановлен сотрудниками госавтоинспекции. Освидетельствование показало, что в выдыхаемом мужчиной воздухе находилось 1,136 мг/л этилового спирта.

Ранее мужчина уже привлекался за аналогичные преступления, поэтому Верхнепышминский горсуд приговорил его к одному году лишения свободы в колонии-поселении. Также нарушителя лишили права водить автомобиль в течение трёх лет.