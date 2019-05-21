Супружеская пара из Екатеринбурга обвиняется в похищении ребенка и изготовлении порно

По версии следствия, муж и жена похитили сына главы семьи от первого брака, а затем изготовили порно с его участием.

Супругам предъявлены обвинения по статьям похищение человека, насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, совершенные группой лиц с использованием интернета.

Также они обвиняются в нарушении неприкосновенности жилища и нарушении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений.