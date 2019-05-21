Супружеская пара из Екатеринбурга обвиняется в похищении ребенка и изготовлении порно
Вчера, 22:19Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Чкаловский суд Екатеринбурга рассматривает несколько уголовных дел в отношении супругов, которые обвиняются в похищении ребенка и изготовлении детского порно, пишет Е1, ссылаясь на собственный источник.
Сюжеты: Екатеринбург
По версии следствия, муж и жена похитили сына главы семьи от первого брака, а затем изготовили порно с его участием.
Супругам предъявлены обвинения по статьям похищение человека, насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, совершенные группой лиц с использованием интернета.
Также они обвиняются в нарушении неприкосновенности жилища и нарушении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений.
Судебный процесс проходит в закрытом режиме и длится с июля 2018 года. Супруги находятся под подпиской о невыезде.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей