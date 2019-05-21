В Екатеринбурге будут судить мужчину, срывавшего с женщин серьги
Сегодня, 16:26ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Перед судом Екатеринбурга предстанет мужчина, который срывал на улицах города серьги с женщин, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
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По версии следствия, с августа по сентябрь 2018 года на улицах города мужчина подходил к женщинам со спины и обеими руками рывком сдергивал золотые украшения с мочек пострадавших. Жертвами злоумышленника стали 8 женщин, в том числе пенсионерки и гулявшая с коляской екатеринбурженка.
Похищенные украшения обвиняемый сдавал в ломбард.
В отношении 42-летнего свердловчанина возбуждено уголовное дело по статьям: «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья» (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) и «Разбой» (ч. 1 ст. 162 УК РФ). Наказание за грабеж предусматривает до семи лет колонии, за разбой — восемь лет.
Ранее обвиняемый был судим за хищение чужого имущества и сбыт наркотиков.
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