В Екатеринбурге задержали угонщиков дорогих иномарок

В мае 2018 года в полицию поступило сообщение о серии краж автомобилей марок Toyota и Lexus. В ходе расследования было установлено, что машины угоняют двое мужчин.

28 августа одного подозреваемого задержали при попытке угона Toyota Land Cruiser. Его подельник находился в другом автомобиле и попытался скрыться. В ходе погони он не справился с управлением и врезался в дерево, затем бросил машину и убежал в лес.

Сбежавшего злоумышленника объявили в розыск. Поймать его удалось только 15 мая в Адлере.

Правоохранительными органами доказана причастность задержанных к восьми эпизодам угона. Шесть машин были найдены и возвращены владельцам.