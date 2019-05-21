В Екатеринбурге задержали угонщиков дорогих иномарок
Сегодня, 19:54ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге раскрыли серию краж дорогостоящих иномарок. Угонщикам грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.
Сюжеты: Екатеринбург
В мае 2018 года в полицию поступило сообщение о серии краж автомобилей марок Toyota и Lexus. В ходе расследования было установлено, что машины угоняют двое мужчин.
28 августа одного подозреваемого задержали при попытке угона Toyota Land Cruiser. Его подельник находился в другом автомобиле и попытался скрыться. В ходе погони он не справился с управлением и врезался в дерево, затем бросил машину и убежал в лес.
Сбежавшего злоумышленника объявили в розыск. Поймать его удалось только 15 мая в Адлере.
Правоохранительными органами доказана причастность задержанных к восьми эпизодам угона. Шесть машин были найдены и возвращены владельцам.
В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье «Кража». Им грозит до десяти лет лишения свободы.
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