В горах Свердловской области пропала школьница

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В горах на севере Свердловской области пропала 14-летняя школьница, пишет Ура.ру.
20 мая школьница взяла с собой самокат и ушла из дома. Позже родители обнаружили записку, в которой девочка сообщила, что ушла в район Конжаковского камня.
На поиски отправились сотрудники МЧС, полиция, активисты поискового отряда «Сокол».
Сообщается, что поиски осложняет плохая погода, на севере Свердловской области идет снег. В горах региона сейчас +3 градуса, в ночное время температура воздуха опускается до минусовых отметок.
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