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Женщина погибла при пожаре в двухэтажном жилом доме Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Женщина погибла при пожаре в двухэтажном жилом доме Екатеринбурга

Сегодня, 08:14ПроисшествияФото: Е1.ru
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