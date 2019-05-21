Женщина погибла при пожаре в двухэтажном жилом доме Екатеринбурга

Пожар в поселке Северка в Железнодорожном районе произошел 20 мая в 21 час. Горела квартира в жилом доме на улице Стрелочников, 13. Огонь из жилого помещения перекинулся в общий коридор второго этажа. Из здания самостоятельно эвакуировались 18 человек, среди них — двое детей.

В квартире, где произошло возгорание, обнаружен труп женщины. В тушении огня принимали участие 29 пожарных и семь единиц техники. На место выезжали следователи. Жителей пострадавшего дома временно разместили в здании школы.

Причина пожара пока не установлена. Тело погибшей женщины направлено на экспертизу для установления причины смерти.