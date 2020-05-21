В Екатеринбурге полицейские устроили погоню со стрельбой за неадекватным водителем

Инцидент произошел 17 мая рано утром. Водитель пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, неоднократно проезжал перекрестки на красный свет, а также нарушал правила ПДД.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу изданию рассказали, что правонарушитель ехал по улице Токарей, через перекресток Бебеля — Пехотинцев, дальше он выехал на улицу Донбасскую, и проследовал на Машиностроителей и проспект Космонавтов.

Водитель продолжал уходить от полицейских и не обращал внимания на их сигналы, тогда инспекторы применили оружие и прострелили автомобилю колеса. Автомобиль остановился только на улице Турбинной.

За рулем оказался 24-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения. Кроме того, в салоне находились еще три пассажира. От медосвидетельствования они отказались.

На место задержания прибыла следственно-оперативная группа. Молодых людей доставили в дежурную часть для разбирательства. На всех были составлены административные протоколы.

В полиции отметили, что в ходе применения оружия никто не пострадал. Решение по данной ситуации будет приниматься судом.