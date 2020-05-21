В Екатеринбурге полицейские устроили погоню со стрельбой за неадекватным водителем
В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД устроили погоню за водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Так как он игнорировал требования полицейских остановиться, им пришлось применить оружие, сообщает «Комсомольская правда».
Инцидент произошел 17 мая рано утром. Водитель пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, неоднократно проезжал перекрестки на красный свет, а также нарушал правила ПДД.
В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу изданию рассказали, что правонарушитель ехал по улице Токарей, через перекресток Бебеля — Пехотинцев, дальше он выехал на улицу Донбасскую, и проследовал на Машиностроителей и проспект Космонавтов.
Водитель продолжал уходить от полицейских и не обращал внимания на их сигналы, тогда инспекторы применили оружие и прострелили автомобилю колеса. Автомобиль остановился только на улице Турбинной.
За рулем оказался 24-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения. Кроме того, в салоне находились еще три пассажира. От медосвидетельствования они отказались.
На место задержания прибыла следственно-оперативная группа. Молодых людей доставили в дежурную часть для разбирательства. На всех были составлены административные протоколы.
В полиции отметили, что в ходе применения оружия никто не пострадал. Решение по данной ситуации будет приниматься судом.